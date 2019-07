San Giovanni in Venere, iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale

Sono stati avviati, lungo viale San Giovanni in Venere, i lavori tesi a migliorare il manto d’asfalto sulla strada che collega il centro cittadino all’abbazia benedettina.

Il viale presenta infatti delle problematiche causate dall’innalzamento del fondo, provocato dalle radici dei pini che costeggiano i 1200 metri di lunghezza della strada. Molte conifere, tra l’altro, non offrono più garanzie di sicurezza, mettendo a rischio l’incolumità di quanti si trovano a percorrerla.

“Si tratta di situazioni che erano state poste più volte all’attenzione della Provincia di Chieti, proprietaria degli alberi e che ha competenza anche sul viale – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - evidenziando soprattutto problemi di sicurezza per il transito dei pedoni e delle auto. A questo punto non posso che ringraziare l’Ente per aver disposto gli interventi richiesti e ci auguriamo che la Regione Abruzzo dia seguito presto alla nostra richiesta di finanziamento per poter eseguire i lavori di rifacimento dei marciapiedi del viale, anche loro danneggiati dalle radici delle conifere. Come Comune – tiene a sottolineare il sindaco – stiamo per ultimare gli interventi programmati, anche grazie all’accordo urbanistico con privati, e relativi al primo tratto del viale, dalla rotonda di via Marina fino al Villaggio degli Studi. Lavori che offriranno maggior protezione ad alunni, genitori e al personale scolastico”.