Due ducato in tour per la "Salute al Maschile" fanno tappa in Sevel

Fiat Professional e Fondazione Veronesi, dall’8 al 10 luglio, organizzano in Sevel l’evento “Salute al Maschile”.

Il progetto ha l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione al maschile attraverso un tour condotto con due Ducato, appositamente allestiti, nelle principali piazze italiane, oggi e domani, 6 e 7 luglio, i due Ducato faranno tappa a Pescara, piazza della Rinascita e piazza Sacro Cuore.

Lunedì 8 luglio, in particolare, si svolgerà in Sevel un convegno riservato ai soli dipendenti sul tema della prevenzione con la partecipazione del coordinatore eventi di Fondazione Veronesi con lo scopo di sensibilizzare i nostri dipendenti su temi legati alla prevenzione di malattie oncologiche.

Al termine, i rappresentati della Fondazione Veronesi, della Società Italiana di Urologia e della Sevel incontreranno i giornalisti per illustrare l'iniziativa. In particolare, per Sevel, saranno presenti il direttore dello stabilimento, Angelo Coppola, e il responsabile del Brand Fiat Professional in Emea, Stephane Gigou.