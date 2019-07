A Torino di Sangro una serata con la comicità di Rocco ’n Rollo

Serata di festa sabato 6 luglio a Torino di Sangro dove, in piazza Martiri della Libertà, ci sarà lo show di Rocco 'n Rollo.

L'appuntamento con l'artista abruzzese, "la chitarra granitica del Gran Sasso", è alle ore 21. In piazza non mancheranno lo stand gastronomico e l'angolo spillatrice per una serata estiva all'insegna del divertimento.