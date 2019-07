"Libri a corte", Atessa si trasforma in un salotto letterario

Tre giorni dedicati al mondo dei libri a 360 gradi. È questo “Libri a Corte”, il festival letterario dedicato ai protagonisti del mondo dei libri, che si terrà sabato 6 e domenica 7 luglio ad Atessa.

Piazza Benedetti verrà trasformata in un salotto letterario che ospiterà scrittori, lettori, editori e librai per un'autentica full immersion in cui sarà possibile vivere l'atmosfera della festa. Un muoversi, anche fisico, di libri, di persone. Negli spazi dedicati sarà possibile ascoltare, incontrarsi, dialogare, leggere, scrivere, riflettere, ascoltare musica.

Nell’ambito della rassegna letteraria, anche il corso di scrittura creativa tenuto dallo scrittore e giornalista Domenico Brancucci.

E ancora presentazioni ed incontri con Emilio Gerardo Giuliano, Dario Rapino, Anacleta Camaioni, Maristella Lippolis e lo stesso Domenico Brancucci.

Nei locali della Biblioteca comunale, spazio anche alla mostra fotografica di Riccardo Menna e Loris Falasca. Il festival si chiuderà domenica 7 luglio, alle 21, in piazza Benedetti, con il reading dei lavori svolti durante il corso di scrittura e le musiche dei MEC Quartet.