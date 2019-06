Turnazione Sevel, per USB "proposta aziendale oscena"

“Nuova organizzazione del lavoro per rispondere alla richiesta aziendale di aumento dei volumi produttivi del Ducato”, è questo il testo della convocazione da parte della Fim Cisl di un consiglio delle RSA Sevel il prossimo 1° luglio.

“La questione a questo punto è preoccupante, - dicono le RSA USB Sevel - perché si stanno concretizzando tutte le voci di corridoio di un imminente cambio turni imposto dall’alto senza il confronto con i lavoratori, gli unici interessati e titolati ad avere voce e decisione sul loro futuro”.

L’USB dice di aver messo sul tavolo una proposta che va incontro alle esigenze di produzione, ma soprattutto alle esigenze dei lavoratori perché, oltre a chiedere un incentivo economico si affronta seriamente la questione ormai non più rinviabile della riduzione dell’orario di lavoro.

“Sia ben chiaro, - si legge ancora nella nota - la proposta aziendale è oscena perché vuole affrontare l’aumento dei turni e di produttività a costo zero e chi appoggia questa proposta va contro gli interessi dei lavoratori. I nazionali dei firmatari non hanno nessun mandato per firmare nessun accordo che è al di fuori del CCSL. Adesso aspettiamo il consiglio delle RSA con la speranza che prevalga il buon senso e venga rispettato quello che dalle assemblee è stata la volontà dei lavoratori e cioè di respingere al mittente la proposta oscena fatta dall’azienda. Se così non fosse - conclude la nota - noi saremo pronti a mobilitarci studiando una risposta concreta attraverso la lotta sindacale per contrastare l’arroganza aziendale e di chi si presta con complicità al loro volere”.