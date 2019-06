Pratiche edilizie, dal 1° luglio a Fossacesia solo online

Dal prossimo 1° luglio la consegna delle pratiche edilizie al Comune di Fossacesia potrà avvenire esclusivamente mediante il caricamento online, utilizzando la relativa piattaforma SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) presente sulla home page del sito istituzione fossacesia.gov.it.

Il numero di protocollo sarà visibile nella sezione "le mie istanze" non appena la pratica sarà ufficialmente acquisita dall'ufficio. Per le nuove pratiche presentate a partire dalla data sopra richiamata, il cartaceo non dovrà più essere presentato all'Ufficio Protocollo. L'Ufficio Tecnico si riserva la possibilità di richiedere una copia cartacea, dei soli elaborati grafici, per effettuare al meglio la verifica e il controllo istruttorio. Le pratiche edilizie presentate antecedentemente al 1 luglio 2017 continueranno e concluderanno l’iter (inizio lavori, fine lavori, documentazione integrativa, volture, etc.) mediante la presentazione cartacea all'Ufficio Protocollo.

“Si tratta di un accrescimento dei servizi rivolti agli utenti del Comune e un occhio di riguardo all’ambiente grazie alla riduzione del consumo di carta – sottolinea il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Lo Sportello Unico per l’Edilizia metterà in condizione i professionisti di beneficiare di un sistema più comodo, sempre disponibile e più economico in quanto non saranno più necessarie le costose e voluminose stampe dei progetti da allegare in più copie ad ogni pratica, ed eviteranno spiacevoli perdite di tempo con le code agli sportelli”.