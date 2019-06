Fossacesia, si sposta il mercato settimanale

Delocalizzazione del mercato settimanale del venerdì per un anno, nell'area del parcheggio posto tra parco Bucciante e via Bachelet, senza modificare la struttura merceologica ed il numero dei posteggi già assegnati.

È questa la decisione presa con apposita delibera dal Giunta comunale di Fossacesia, guidata dal sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, che ha deciso, in via sperimentale, lo spostamento del mercato. La proposta, discussa con le associazioni di categoria, ha il fine di procedere alla ristrutturazione dello stesso e rafforzare il ruolo economico e sociale della rete distributiva, sia in termini di quantità che di tipologia di prodotti offerti.

La Giunta ha tenuto anche conto del nuovo e diverso assetto delle aree e delle infrastrutture esistenti tra il tra parco Bucciante e via Bachelet, ma anche le intervenute modifiche legislative in materia del commercio su aree pubbliche, degli interventi normativi in materia di sicurezza pubblica, sulle norme igienico-sanitarie da rispettare, che comportano l’urgenza di delocalizzare il mercato settimanale del venerdì dall’attuale area di svolgimento ad un’altra idonea ad accogliere gli attuali concessionari e per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori commerciali.