L’estate a Torino di Sangro tra eventi e nuovi servizi per cittadini e turisti

"Ci auguriamo che questa sia una bella estate per la nostra comunità e per tutti i turisti che siamo pronti ad accogliere con gioia". E' il messaggio che Nino Di Fonso, sindaco di Torino di Sangro da un anno, lancia in occasione della presentazione degli eventi estivi 2019. "Abbiamo cercato di curare al meglio questo nostro secondo calendario degli eventi, organizzando iniziative in paese, a lido Le Morge e Borgata Marina per poter coinvolgere tutte le fasce d'età". Un lavoro comune che ha coinvolto l'assessore alla cultura, Sabrina Paolucci, l'assessore al turismo, Claudio Schipsi, e l'assessore allo sport, Antonio Giorgio. "Nel programmare gli eventi abbiamo coinvolto le associazioni - spiega il primo cittadino torinese - riuscendo anche a contenere i costi".

Prima di stilare il cartellone "abbiamo incontrato la comunità e le attività commerciali per andare incontro alle loro esigenze", aggiunge l'assessore Schipsi. Si è pensato anche alla cultura "con la biblioteca comunale che, ogni lunedì, sarà operativa a Lido Le Morge", aggiunge l'assessore Paolucci.

Gli eventi. Tra gli appuntamenti in calendario torna la Festa all'Italiana (12-14 luglio a Borgata Marina) e debutta il Festival Country (12 agosto - piazza della Libertà). Il 21 luglio la rassegna folkloristica, il 2 agosto, nel parco San Felice, il musical Il Re Leone. Serata dedicata al liscio il 22 luglio con Castellina Pasi (Borgata Marina) mentre il 6 luglio in piazza ci sarà il Comic Show con Rocco'n'Rollo, poi il 19 luglio il Gran Galà dei balli di gruppo. Ancora musica il 19 agosto con il concerto del maestro Renzetti e tornerà il teatro all'aperto con l'appuntamento del 13 agosto a San Felice. Spazio anche allo sport con tornei - torna il Memorial Donato Iezzi di calcio - e con la prima edizione del Memorial Carlo Di Nardo. "E' un appuntamento a cui teniamo molto - spiega il sindaco - per ricordare il nostro caro Carlo. In collaborazione con i Runners Casalbordino ci sarà una corsa podistica, il 28 luglio, in paese". Tanti altri saranno gli eventi in programma fino al 31 agosto e che verranno resi noti attraverso i canali di comunicazione dell'amministrazione comunale.

I lavori. "Stiamo continuando a lavorare per migliorare il nostro paese con attenzione e premura", sottolinea Di Fonso. Sono stati installati "tre bagni pubblici a gettoniera in località Lago Dragoni, a lido Le Morge e a Borgata Marina per sostituire i bagni chimici utilizzati in passato. Il costo sostenuto sarà coperto dal risparmio sul noleggio dei vecchi bagni. A Borgata Marina è stata completata l'illuminazione a led e la Via Verde è stata asfaltata - tranne nel tratto soggetto ad erosione. Abbiamo anche realizzato della cartellonistica ad hoc per l'accoglienza ai turisti".

Installate anche tre casette a lido Le Morge che verranno utilizzate per la "promozione dei prodotti tipici locali. Il 22 giugno inaugureremo il mercato agricolo e, nel corso dell'estate, i produttori locali potranno vendere i loro prodotti. E' un modo per incrementare l'economia offrendo un servizio in più ai turisti. Sui due tratti di litorale sono arrivate anche le telecamere di sorveglianza. "E' solo l'inizio di ciò che deve arrivare - spiega il sindaco -. Per noi sono piccole cose ma per la comunità sono interventi molto attesi. La mia squadra ha entusiasmo e voglia di fare, siamo uniti e compatti per il bene dei torinesi".