Pavimentazione Via Verde, iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori di stesura del pacchetto stradale del tracciato della pista ciclopedonale, ad annunciarli è l’Amministrazione provinciale di Chieti dopo una lunga e intensa fase di lavori di preparazione e di risoluzione delle innumerevoli problematiche che hanno interessato il progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

“Rappresenta una delle ultime fasi delle attività – dichiara il consigliere delegato Vincenzo Sputore - e finalmente restituiremo alla collettività una importantissima infrastruttura ritenuta strategica per il territorio, per la cittadinanza e per lo sviluppo economico”.

I lavori di posa della pavimentazione finale hanno preso il via da ieri, venerdì 31 maggio, a partire dal tratto che va dalla zona di ingresso del lungomare sud del Comune di Fossacesia procedendo verso nord. Successivamente, la pavimentazione in conglomerato bituminoso sarà interessata dalla stesura di una resina colorata e ovviamente della segnaletica orizzontale e verticale.

“Nei prossimi giorni - aggiunge Sputore - si procederà con i lavori in tutti gli altri tratti già predisposti e proseguiremo sia verso nord che verso sud a partire da questo primo tratto in via di completamento. Ringrazio naturalmente l’impresa COGEPRI che sta portando avanti i lavori, il direttore dei lavori e il RUP, l’architetto Valerio Ursini per la determinazione profusa per la migliore riuscita di un progetto che ci riempie di orgoglio.”