"Sistema irriguo inadeguato", Di Giuseppantonio incontra Consorzio Bonifica Sud

“Ho incontrato il commissario del Consorzio di Bonifica Sud Franco Amicone per sollecitare gli interventi di sistemazione della rete irrigua nell’area del Basso Sangro, nel territorio di Fossacesia. Anche durante i passati cinque anni ho provveduto più volte a richiedere questo tipo di intervento alla Regione, poiché sono convinto che l’agricoltura, insieme al turismo, sia la colonna portante dell’economia del nostro territorio”.

E’ il commento del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, a conclusione della riunione avuta nei giorni scorsi con il commissario Amicone nel corso della quale si è fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti che, oltre alla zona di Fossacesia, riguarderà la Val di Sangro.

“Da parte del responsabile del Consorzio di Bonifica Sud - commenta Di Giuseppantonio - c’è stata la massima disponibilità per poter dare in breve una risposta ai numerosi agricoltori che da tempo attendono la soluzione di questo problema. L’attuale sistema irriguo è inadeguato”.

I progetti riguardanti la difesa e lo sviluppo dei territori sono entrati nella fase esecutiva e sono già inseriti nel piano del Ministero dell’Agricoltura e in quello della Regione Abruzzo. Per Fossacesia è previsto uno stanziamento di 14 milioni di euro con i lavori che dovrebbero prendere il via entro il 2020.