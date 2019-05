Comunali, ecco i risultati nell’area del Sangro

Tanti i sindaci riconfermati e altrettanti volti nuovi di queste elezioni amministrative che hanno interessato 51 comuni del Chietino. Ecco i risultati dell’area frentana e dell’Alto e Basso Sangro.

Altino conferma Vincenzo Muratelli, con il 565 delle preferenze. Ad Ari è sindaco Marcello Salerno, con poco più del 51% del consenso. Raffaele Nasuti, a Bomba, ha battuto l’uscente Donato Di Santo, con oltre il 65% dei voti.

Anche Castel Frentano conferma il primo cittadino Gabriele D’Angelo, con oltre l’83% dei voti. Il candidato del M5s Paolo Scaglione ha riportato il 16,9%. Civitaluparella conferma sindaco Alba Loredana Peschi, che vince sulla sfidante Letizia Schieda per una manciata di voti.

A Civitella Messer Raimondo consenso quasi unanime per Danilo D’Orazio, che ottiene per conferma oltre il 94% delle preferenze. A Colledimezzo è stato eletto sindaco Christian Simonetti, con oltre l’80% delle preferenze. Anche Crecchio conferma il sindaco uscente, Nicolino Di Paolo, con il 41,42% dei voti. Fara Filiorum Petri conferma il sindaco uscente Camillo D’Onofrio con un abbondante 80% dei consensi. Per un solo voto Maddalena Ruscitelli è stata eletta sindaco a Filetto, 304 le preferenze ottenute, battendo l’avversario Rocco Di Nanno (303 voti).

A Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio vince le elezioni e si conferma sindaco sui due sfidanti, con il 63% abbondante dei consensi.

A Gessopalena, dopo l’uscita di scena del sindaco Andrea Lannutti, che non si è ricandidato, è stato eletto primo cittadino Mario Zulli con il 53,3% dei voti. Zulli ha avuto la meglio sull’avversario Angelo Manzi. Nella sfida a Mozzagrogna, il dottor Tommaso Schips, ortopedico, si conferma sindaco con il 58,32% sull’avversario Filippo Manci.

Dopo Fabrizio Montepara, oggi consigliere regionale della Lega, Orsogna elegge nuovo sindaco Enrico Salerni nel segno del cambiamento, con il 66,37% delle preferenze. Anche Paglieta cambia: terminati i due mandati di Nicola Scaricaciottoli, di area centrodestra, la maggioranza delle preferenze è andata a Ernesto Graziani, figlio del senatore Enrico, di area centrosinistra. Graziani è stato eletto sindaco con il 52,87% dei consensi.

Palombaro conferma sindaco Consuelo Di Martino, con oltre il 65% delle preferenze. A Pennapiedimonte è stato eletto sindaco Levino Di Placido, con oltre l’80% dei voti. A Perano si conferma primo cittadino Gianni Bellisario con un voto plebiscitario pari al 93,72%.

Piggiofiorito ha un nuovo sindaco con Remo D’Alessandro, che è stato eletto con il 51,87% dei voti. Novità anche a Pretoro, dove al sindaco donna Sabrina Simone, subentra Diego Valerio Giangiulli che, con oltre l’80% delle preferenze, ha battuto l’avversario Damiano D’Innocenzo.

A Rapino, per 20 voti, si conferma sindaco Rocco Micucci (51,05%). Eletta una donna sindaco a Roccaspinalveti: Claudia Fiore ha ottenuto il 56,29% dei consensi.

Santa Maria Imbaro conferma sindaco Maria Giulia Di Nunzio con l’85% dei consensi, nella sfida tutta al femminile con Florina Niculaie. Taranta Peligna ha un nuovo sindaco, Giovanni Paolo Rosato, eletto con più del 51% delle preferenze.

Tornareccio cambia con Nicola Iannone, che vince sul candidato della lista uscente, Nicola Pallante, con il 61,28% dei voti.

A Treglio si conferma sindaco Massimiliano Berghella, che doppia lo sfidante Remo Verì, con il 71,62% delle preferenze.