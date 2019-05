Enrico Di Giuseppantonio riconfermato sindaco di Fossacesia

Con il 63,21% delle preferenze, Enrico Di Giuseppantonio è stato riconfermato sindaco di Fossacesia con uno stacco di oltre mille volte dal secondo candidato.

Sono 2337 i voti per Enrico Di Giuseppantonio, 924 le preferenze per Mariella Arrizza, candidata sindaco della lista Alternativa Civica per Fossacesia e 436 i voti di Nicola Allegrini, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle.