L’Orchestra dell’Istituto comprensivo di Orsogna prima al concorso "Seamphony"

I ragazzi dell’Orchestra “Domenico Ceccarossi” dell’Istituto comprensivo di Orsogna si sono classificati al primo posto nell’edizione 2019 del concorso per orchestre “Seamphony” organizzato da Grimaldi Lines durante un viaggio-evento su una nave da crociera lungo la rotta per Barcellona, in collaborazione con l’associazione culturale Castellarte di Castelnuovo Vomano ed Educational Tour.

Al viaggio hanno partecipato cori e orchestre di altre sei scuole secondarie di primo grado. Durante la permanenza a bordo gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno dato vita a un vero e proprio festival della musica in navigazione. Durante la sosta a Barcellona, l'esperienza è stata arricchita dalla visita al Palau della Musica Catalana, sala da concerti dichiarata parte del Patrimonio mondiale dell'Umanità dall'Unesco.

Non è la prima volta che l’Orchestra “Domenico Ceccarossi” ottiene un risultato prestigioso: già due anni fa si erano affermati al Concorso musicale “Antonio Legrottaglie” di Ostuni.

Questo nuovo premio è stato ottenuto grazie all'impegno dei ragazzi che hanno provato tutti i pomeriggi con l'orchestra, al supporto delle famiglie e alla dedizione e alla passione degli insegnanti di strumento che hanno guidato e accompagnato i loro studenti in un’esperienza indimenticabile.