Via Verde in dirittura d’arrivo: AAA parcheggi cercasi

Riaprire alla sosta delle auto le parti che non sono interessate dalla pista ciclopedonale lungo la Costa dei Trabocchi; individuare nuovi spazi per la realizzazione dei parcheggi; dare vita a una programmazione per indire bandi per la concessione delle aree pubbliche; fissare un incontro tra Comuni costieri, Provincia, Regione, Anas e Ferrovie dello Stato per discutere sui finanziamenti per l’acquisizione degli ex immobili delle FS prima che il contratto di concessione d’uso delle ex stazioni e dei caselli esistenti lungo l’ex tracciato scada.

Sono queste le richieste contenute nel documento finale elaborato a conclusione della riunione che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Fossacesia, indetta dai sindaci Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Gianni Di Rito (Rocca San Giovanni) e Nino Di Fonso, (Torino di Sangro) ed alla quale sono stati invitati il il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, proprietaria e competente delle aree, e gli operatori interessati alla delicata questione relativa ai parcheggi in prossimità delle ex stazioni ed in altre zone della Via Verde. Presenti anche Francesco Faraone, direttore dei lavori sulla via Verde, e il presidente delle Autolinee Di Fonzo, Alfonso Di Fonzo.

Nonostante l’importanza dell’argomento che riguarda quel che è da considerarsi il cuore della Costa dei Trabocchi, Pupillo è stato assente “ingiustificato” alla riunione, convocata in vista dell’avvio della stagione estiva 2019. “La nostra preoccupazione, anche alla luce delle esigenze che ci sono state espresse dai ristoratori, dai gestori delle attività balneari e da tutti gli operatori di settore le cui attività sono ubicate nell’area prospiciente i parcheggi, è quella di mettere nella condizione i turisti e i villeggianti di poter raggiungere locali, trabocchi, stabilimenti balneari e spiagge libere nel miglior modo possibile”, hanno affermato i sindaci.

Tra qualche giorno parte del percorso ciclopedonale sarà asfaltato e entro l’8 agosto i lavori dovranno essere riconsegnati. Pertanto le aree prima adibite a parcheggi non potranno più avere tale destinazione e quindi le attività presenti non potranno essere raggiunte agevolmente e questo potrebbe provocare contraccolpi economici.

“Più volte abbiamo chiesto incontri con la Provincia, che ripetiamo è proprietaria delle aree dove si sta realizzando la via Verde, ma le nostre attese sono state deluse – sottolineano Di Giuseppantonio, Di Rito e Di Fonso -. Le situazioni più difficili si prospettano per il tratto di litorale fra Rocca San Giovanni e la zona nord della spiaggia di Fossacesia Marina, dove tra l’altro sono concentrati il maggior numero di ristoranti e di trabocchi. Ci rendiamo conto che la Provincia, dopo la riforma Del Rio, non ha fondi, ma quel che ci preme maggiormente è fare squadra per poter individuare insieme le alternative, come la riapertura, seppur parziale delle aree delle ex stazioni o di zone dove poter realizzare nuovi parcheggi. Con il documento di oggi, - concludono - torniamo a sollecitare il presidente Pupillo perché questi argomenti siano affrontati al più presto nell’interesse non solo del turismo dei centri che si affacciano sulla Costa dei Trabocchi ma anche dell’intero Abruzzo”.