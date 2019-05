Parcheggi sulla Via Verde? I sindaci chiedono soluzioni alla Provincia

Parcheggi gratis nei pressi delle ex stazioni ed in altre zone della Via Verde. È stato questo il tema dell’incontro in programma per il prossimo lunedì 20 maggio tra i sindaci dei Comuni della Costa dei Trabocchi ed i tecnici della Provincia di Chieti.

Enrico Di Giuseppantonio, Gianni Di Rito, Emiliano Bozzelli e Nino Di Fonso hanno infatti indetto per lunedì prossimo, 20 maggio, alle ore 12, una riunione con il presidente Mario Pupillo ed i tecnici della Provincia di Chieti che si terrà nelle sede municipale di Fossacesia.

Al centro dell’incontro, al quale sono stati invitati a partecipare gli operatori interessati, la questione relativa ai parcheggi in prossimità delle ex stazioni ed in altre zone della Via Verde, il percorso ciclabile. La proprietà di queste aree è della Provincia. “Avevamo chiesto più volte una riunione nella Provincia di Chieti con il presidente Pupillo – afferma Di Giuseppantonio – per esporgli la situazione. La convocazione della riunione del prossimo 20 maggio scaturisce dalla necessità di conoscere quali provvedimenti si intende prendere in considerazione dall’approssimarsi dell’arrivo della stagione estiva, che vedrà molti turisti e villeggianti affollare le spiagge della Costa dei Trabocchi e per conoscere se gli spazi utilizzati negli anni passati per la sosta delle auto in prossimità delle ex stazioni ed in altre zone della Via Verde, potranno essere impiegati di nuovo”.