Progetto Home Care Premium: Fossacesia comune capofila

Il Comune di Fossacesia, ancora una volta in prima linea a supporto della disabilità e delle persone non autosufficienti, aderendo, come comune capofila del Piano Sociale distrettuale della zona di gestione sociale n. 2 insieme ai centri di Castel Frentano, Mozzagrogna, Frisa, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino e Treglio, al progetto Home Care Premium 2019-2022 dell’INPS.

Il progetto, proposto dall’assessore alle Politiche Sociali Mariangela Galante ed approvato nell’ultima riunione della giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, rientra nell’ambito delle attività di cura e sostegno di soggetti fragili non autosufficienti e prevede l’attivazione di servizi, interventi e erogazione di contributi in favore dei residenti nei Comuni compresi nel distretto sociosanitario, dipendenti e pensionati pubblici, o loro familiari.

La legge, infatti, prevede per i dipendenti pubblici una trattenuta ulteriore rispetto ai contributi ordinari, che serve a finanziarie le politiche sociali a proprio favore o a favore dei propri familiari. Grazie a queste risorse, si riesce ad offrire a tante famiglie l’opportunità di affrontare situazioni spesso molto gravi. Sono previsti servizi domiciliari, di sollievo, per il trasporto, percorsi e integrazione scolastica.

Una novità che è stata introdotta nel Progetto riguarda i servizi ai minori affetti da autismo. L’INPS erogherà contributi economici mensili in favore dei soggetti non autosufficienti, maggiori di età o minori, mentre il Comune di Fossacesia insieme agli altri 7 del Distretto, assicurerà servizi di assistenza alla persona e prestazioni integrative. Le persone interessate potranno rivolgersi all’apposito sportello nell sede del settore Politiche Sociali del Comune di Fossacesia, che è aperto al pubblico tutti i giorni.