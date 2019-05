Orsogna, via ai lavori per la rete fognante in via Pescarese

Cominceranno lunedì prossimo i lavori per la realizzazione della rete fognante in via Pescarese a Orsogna, in una zona edificabile secondo le previsioni del piano regolatore generale. Il nuovo tratto, lungo 400 metri, servirà decine di abitazioni e le collegherà al depuratore che si trova nella zona industriale.

La consegna dei lavori alla ditta Co.Gi. srl è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco di Orsogna, Vincenzo Cicolini, e del consigliere regionale Fabrizio Montepara che, insieme all'assessore comunale Rocco Cipollone, hanno ottenuto la realizzazione dell'opera dalla Sasi spa, cui compete la gestione del servizio idrico integrato.

“Grazie a quest'opera - spiega Montepara - decine e decine di famiglie che abitano in via Pescarese potranno finalmente abbandonare le fosse settiche e Imhoff private e collegarsi direttamente alla fognatura pubblica. L’intervento si concluderà entro 90 giorni”.