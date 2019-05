Fossacesia si prepara ad accogliere il Giro d’Italia

Fossacesia Marina si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia. La carovana rosa transiterà sul litorale della Costa dei Trabocchi il prossimo 17 maggio, dopo il via da Vasto, per poi dirigersi verso L’Aquila per l’arrivo.

Una frazione di 185 chilometri tutta abruzzese e per l’importante appuntamento, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore allo Sport, Paolo Sisti, hanno deciso di organizzare una serie di eventi ed iniziative con la collaborazione dell’Associazione Ciclistica Fantini, del Gruppo Volontari di Protezione Civile ed altre associazioni, per rendere la giornata un’opportunità non solo di promozione del territorio e di socializzazione, ma anche di incentivazione turistica.

Gli amministratori hanno infatti rivolto un appello ai titolari delle imprese commerciali che operano sul litorale per allestire i locali e vetrine con accessori rosa, il colore tipico della Giro d’Italia. Per Fossacesia, infatti, il passaggio del Giro, riveste importanza turistica ma è anche l’occasione per ricordare un suo concittadino, Alessandro Fantini, un grande del ciclismo italiano, scomparso prematuramente e che nella sua breve ma intensa carriera vinse tra l’altro 7 tappe del Giro d’Italia, indossò per nove volte la maglia rosa e vinse 2 tappe Tour de France.

Intanto, i responsabili dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale hanno eseguito nelle ultime ore un sopralluogo sul tragitto lungo il quale transiteranno i corridori. Nel corso del controlli sono state rilevate alcune problematiche che necessitano di interventi su tratti di competenza di enti e società, quali Provincia, Anas ed Enel, prontamente sollecitate ad eseguire gli interventi idonei ad assicurare la sicurezza dei ciclisti e di quanti sono al loro seguito. Inoltre, si è provveduto a contattare le ditte private che attualmente operano nella zona di Fossacesia Marina perché provvedano ad assumere tutte le precauzioni nei cantieri aperti per il prossimo 17 maggio.