Frontale sulla fondovalle Sangro: quattro feriti, uno trasportato in eliambulanza a Pescara

Una Peugeot 307 con targa francese e una Citroen C4 si sono scontrate frontalmente stamattina, intorno alle 10.30, sulla fondovalle Sangro all'altezza dello svincolo per la Sevel.

A bordo dei due veicoli viaggiavano quattro anziani rimasti feriti nell'impatto. Per alcuni di loro c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco che li hanno estratti dalle lamiere. Il tratto interessato è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno regolato il traffico.

Il più grave dei feriti – del quale per ora non si conoscono le generalità – è stato trasportato in eliambulanza a Pescara con diversi traumi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.