Bonifica ex discarica comunale, Di Giuseppantonio commissario ad acta

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, lo scorso 11 aprile, con ufficiale decreto, ha nominato il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, Commissario ad acta per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica dismessa, situata nei pressi del cimitero comunale.

Il provvedimento è stato preso perché vengano adottate tutte le misure necessarie alla chiusura definitiva dell’ex impianto e relative opere di bonifica e monitoraggio. Per gli interventi, il Comune ha ottenuto dalla Regione Abruzzo, nell’ambito del Programma "Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud" (Settore prioritario "Ambiente") un finanziamento per un importo di 1.440.000 euro.

I lavori sull’ex impianto comunale riguarderanno la delimitazione dell’area di discarica; la regimentazione delle acque piovane; l’asportazione del materiale inquinante; la realizzazione di opere di sostegno delle parti instabili dell’ex discarica; drenaggio perimetrali del corpo dei rifiuti; realizzazione del capping con il quale verrà coperta l’ex impianto.

Di Giuseppantonio, in qualità di Commissario, procederà all’appalto dei lavori sul sito secondo il progetto in corso di procedura VA (Variante al ripristino ambientale).