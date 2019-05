Temperature in picchiata, nevica a Pizzoferrato

Il meteo ballerino e giornate primaverili alternate a giorni decisamente più freddi e piovosi stanno caratterizzando il mese di aprile.

E dopo un sabato baciato dal sole, ieri e oggi di nuovo temperature in picchiata che, se sulla costa hanno fatto registrare cielo grigio, piogge e colonnina del mercurio in discesa, nell’entroterra hanno portato di nuovo la neve.

E’ il caso di Pizzoferrato, coperta di una fitta coltre bianca come se da poco non fosse passata la Pasqua, bensì il Natale. Nei prossimi giorni il meteo promette temperature più consone alla stagione, ma con questo cielo così incerto chi può dirlo, sarà forse l’occasione per trascorrere il primo maggio giocando a palle di neve e non facendo il classico pic nic fuori porta?