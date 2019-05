Messa in sicurezza strade, a Fossacesia partono i lavori entro il 15 maggio

“Siamo obbligati a dare esecuzione ai lavori per una spesa di 70 mila euro per la messa in sicurezza di alcune strade di Fossacesia in base al finanziamento che ci ė stato concesso dal Ministero dell’Interno e l’inizio dei lavori arriva nel bel mezzo della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale. Se non rispettassimo quanto indicatoci, perderemmo lo stanziamento”.

E’ quanto tiene a precisare il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, circa gli interventi che saranno eseguiti grazie ai fondi del Ministero dell’Interno, stanziati per i comuni fino a ventimila abitanti nella legge di Bilancio dello Stato per l’anno 2019, e che inizieranno entro il prossimo 15 maggio.

I lavori riguardano, tra l’altro, la messa in sicurezza di incroci, di cavalcavia, barriere laterali, pavimentazione stradale. I lavori sono stati affidati dall’ingegner Silvano Sgariglia, responsabile del Settore Tecnico, all’impresa Basilico Franco di Gissi.