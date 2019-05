Fossacesia, al via l’appalto per i lavori al campo sportivo "Vincenzo Granata"

La Giunta comunale di Fossacesia ha approvato il progetto definitivo di ammodernamento e riqualificazione del campo sportivo comunale “Vincenzo Granata”, in viale San Giovanni in Venere. Il primo lotto funzionale prevede la realizzazione di nuovi spogliatoi, il manto in erba sintetica e una nuova illuminazione per un costo complessivo di euro 760 mila euro. L’opera è già stata prevista dall’Amministrazione nel DUP (Documento Unico di Programmazione) ed inserita come spesa nel bilancio di previsione 2019, approvato nel mese di dicembre 2018.

L’opera verrà finanziata con un mutuo senza interessi, da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo nell’ambito dell’iniziativa “Sport Missione Comune” bando 2019, che finanzia i progetti di impiantistica sportiva pubblica. Nei prossimi giorni, rinnovati i pareri della Lega Nazionale Dilettanti sul progetto, verrà formalizzata la richiesta di finanziamento del primo lotto funzionale all’Istituto per il Credito Sportivo ed avviata la gara di appalto per la scelta della ditta che dovrà eseguire i lavori.

“Con l’approvazione del progetto definitivo di ammodernamento e riqualificazione del campo sportivo comunale, diamo finalmente avvio alla realizzazione di un’opera desiderata ed attesa da tutti gli sportivi fossacesiani e soprattutto dai giovani calciatori. – dichiara l’assessore all’Impiantistica Sportiva Paolo Sisti – E’ stato un lavoro lungo e faticoso che finalmente si concretizza. Ci aspettavamo da tre anni il finanziamento più volte promesso dalla Regione Abruzzo che non è mai arrivato. L’opera trova copertura finanziaria nel bilancio 2019 e quindi ora, formalizzato il mutuo, bisogna procedere con gli appalti.”

“Questo progetto risponde alle esigenze di valorizzazione e promozione della pratica sportiva per la sua valenza sociale, per l’aggregazione giovanile e la promozione dei percorsi educativi – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – Il progetto migliora la funzionalità e la fruibilità dell’impianto sportivo, sia in termini di adeguamento alle norme di sicurezza relative all’impiantistica sportiva, sia per la possibilità di poter attivare procedure per l’appalto o la concessione dei servizi di gestione dell’impiantistica sportiva comunale. Il nuovo campo sportivo in erba sintetica sarà in grado di accogliere e soddisfare le richieste e le esigenze delle associazioni e delle società sportive del nostro territorio.”