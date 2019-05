Adeguamento antincendio, a Torino di Sangro fondi per la scuola dell’infanzia

Il Comune di Sangro potrà realizzare i previsti interventi di adeguamento antincendio nella scuola dell'infanzia Sant'Angelo grazie all'erogazione di fondi ministeriali. L'amministrazione comunale ha presentato un progetto per il valore complessivo di 60mila euro che verrà finanziato con 46800 euro provenienti dal ministero, ed erogati in base alla graduatoria stabiita dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2019, e la restante quota a carico del Comune.

"Le nostro scuole sono il futuro del nostro paese - ha commentato il sindaco Nino Di Fonso - e, in questo primo anno di amministrazione, ci siamo impegnati in tal senso. Continueremo a farlo, partecipando a bandi pubblici con la consapevolezza di quanto sia importante poter accedere a finanziamenti per migliorare il nostro paese".