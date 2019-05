Fossacesia intitola piazzale alla città dell’Aquila

Si chiamerà piazzale L’Aquila l’ampia area presente fra una delle principali strade del centro cittadino, ossia via Bachelet ed il parco Bucciante. A deciderlo è stata la Giunta comunale di Fossacesia che ha deciso di dedicare l’area alla comunità aquilana in occasione del decimo anniversario del tragico terremoto avvenuto il 6 aprile 2009, in cui persero la vita 309 persone.

“E’ una decisione che abbiamo preso perché vuole essere un tributo a L’Aquila ed ai suoi cittadini con i quali il Comune di Fossacesia, in occasione del tragico terremoto, ha stretto un legame di solidarietà, dando loro sostegno umano e psicologico, supporto logistico e cure di ogni genere – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Il nostro gruppo comunale di Protezione Civile, nella stessa notte del sisma, si recò immediatamente a L’Aquila per fornire aiuto nell’ambito di tutti gli interventi attuati dalla Protezione Civile Nazionale. E nessuno può dimenticare come questa città fornì ospitalità a numerose persone sfollate provenienti dai territori terremotati. Sono stati momenti particolari - dice il sindaco - che vogliamo fissare per sempre nella nostra memoria, soprattutto in quella delle future generazioni”.

L’intitolazione dell’area pubblica in onore della città di L’Aquila è quindi un ulteriore gesto che l’Amministrazione comunale di Fossacesia ha voluto rivolgere nei confronti di tutti coloro che persero la vita in quella tragedia e di tutti coloro che in Fossacesia e nei suoi cittadini hanno trovato conforto ed accoglienza. La cerimonia di intitolazione dell’area pubblica si svolgerà nei prossimi mesi alla presenza del aindaco della capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi.