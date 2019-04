Giancarlo Palena tra i più bravi musicisti under 25 al mondo

E’ stato il fisarmonicista atessano Giancarlo Palena a vincere il prestigioso premio musicale organizzato da Sir Karl Jenkins, in collaborazione con Classic FM, giunto alla quinta edizione.

Il premio, giunto alla quinta edizione, ha visto la partecipazione di 6 giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e la finale si è svolta a Londra lo scorso 30 marzo, e vi hanno partecipato 6 giovani musicisti di altissimo livello artistico, tra i 18 e 25 anni.

Giancarlo è stato uno studente della Royal Academy of Music di Londra ed ora sta concludendo il biennio di secondo livello in Fisarmonica all’Università della Musica. Vincitore di numerosissimi concorsi nazionali ed internazionali e nel giugno 2016, nella “Sala Regina” del Parlamento Italiano, in occasione della cerimonia per la giornata europea della musica, ha ricevuto la medaglia della Camera dei Deputati come riconoscimento al talento e per i suoi risultati a livello internazionale.

Nel settembre 2014 è stato selezionato a Castelfidardo dalla IAC (Italian Accordion Culture) quale unico rappresentante italiano nella categoria classica della 67° Coupe Mondiale CIA, svoltosi a Salisburgo. Nel maggio 2015 è stato selezionato quale miglior rappresentante italiano per la 68° Coupe Mondiale CIA, svoltasi a Turku (Finlandia), ottenendo il terzo premio.

Nel giugno 2017, la laurea di primo livello nella “Frederyk Chopin” University of Music di Varsavia, sotto la guida del M° Klaudiusz Baran.

Ha frequentato corsi di perfezionamento in Italia e all'estero con Yuri Shishkin, Miljian Bieletic, Owen Murray, Geir Draugsvall, Cesare Chiacchiaretta e Voijin Vasovic e tenuto numerosi concerti anche all'estero, esibendosi in Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Svizzera e Turchia.