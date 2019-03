A14, auto contro barriera di un cantiere: muore 77enne. Polizia: è stato un malore

Un incidente mortale è avvenuto stamani sull'A14, in territorio di Rocca San Giovanni.

È stato un probabile malore, secondo una prima ricostruzione dei fatti operata dagli agenti della polizia stradale di Vasto sud, ad aver fatto perdere il controllo dell'auto a un 77enne di Amatrice al chilometro 415 nord dell'autostrada.

Erano circa le 9.20, quando la vettura ha improvvisamente iniziato a sbandare, schiantandosi contro la cuspide delle barriere New Jersey che delimitano un restringimento di carreggiata per lavori in corso.

Subito è scattato l'allarme. Sul posto un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare sul posto l'automobilista, che però non ha mai ripreso conoscenza.

Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti durante le operazioni di soccorso, i rilievi eseguiti dai poliziotti e la rimozione dell'automobile.