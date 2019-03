Fossacesia, a breve Consulta giovanile in collaborazione con quella ortonese

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e il vice sindaco, Paolo Sisti, hanno ricevuto in Comune a Fossacesia i membri del direttivo della Consulta Giovani di Ortona, composta da Lorenzo Gatta, Roberto D’Introno e Emanuele Menè.

La delegazione dell’organismo istituzionale indipendente ortonese sta girando per la provincia di Chieti per incontrare i primi cittadini dei comuni per incentivare la formazione di altre Consulte ed esporre loro l’intenzione di creare un tavolo di coordinamento regionale con gli altri organismi per dare maggior voce alle loro iniziative.

“La Consulta è un’opportunità per impegnarsi nelle realtà locali è un'attiva di confronto democratico sulla vita delle città – ha dichiarato Di Giuseppantonio -. E’ importante per conoscere non solo le esigenze dei giovani e dar loro voce ma anche poter far in modo che i giovani possano avvicinarsi alla realtà comunale e ritrovare una via di comunicazione con la politica attraverso il contatto con l’amministrazione. Sono momenti fondamentali per creare oggi le basi per un futuro migliore in cui far crescere le prossime generazioni. Nei prossimi giorni - conclude - approveremo un regolamento per l'istituzione anche a Fossacesia della Consulta dei Giovani”.