Il Comune di Atessa aderisce alla Giornata Europea del 21 marzo, giorno d'inizio della primavera e di celebrazione di San Benedetto, patrono d'Europa.

“Giornata – dice il sindaco Giulio Borrelli – indetta per rilanciare i valori che stanno alla base dell'Unione Europea. Dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale – afferma – la costruzione della comunità europea, di cui l'Italia è stata protagonista, ha garantito la pace e ha consentito di consolidare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di completare il mercato interno, di redistribuire risorse, di migliorare la qualità dell'ambiente e di estendere i diritti di cittadinanza, di creare forti legami e sentimenti di amicizia e condivisione tra tanti giovani. Quindi – aggiunge – va accelerata la velocità verso un'Europa più unita e solidale, attrice di giustizia sociale, di riduzione delle diseguaglianze, di prosperità fondata sullo sviluppo sostenibile, sul valore del lavoro e sul protagonismo delle città e dei territori, aggiornandone le politiche e ridefinendone le regole. E' auspicabile – evidenzia il primo cittadino – anche che il percorso verso le prossime elezioni del Parlamento europeo rappresenti un momento di grande partecipazioe attiva, per contribuire, pur condiverse culture e diversi orientamenti politici, a dare prospettiva all'Ue e a rendere più democratiche le sue istituzioni, per dare un futuro alle nostre comunità”.

Domani, quindi, in diverse piazze del centro e in alcune contrade sventoleranno, insieme, il Tricolore e la bandiera Ue. Con l'invito alle scuole e a tutti i cittadini ad esporre il simbolo degli ideali di “unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa”.