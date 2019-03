A Fossacesia installata la seconda Ecoisola intelligente

Dopo quella già operativa sul lungomare, a Fossacesia centro è stata installata la seconda Ecoisola intelligente. L’ecobox è stato collocato nel parcheggio pubblico di via Bachelet, nel centro della città, e sarà attivia nei prossimi giorni nell’ambito del contratto di affidamento alla EcoLan SpA dei servizi di igiene urbana e servirà per tutte le frazioni urbane di raccolta sul territorio.

In via sperimentale l’Amministrazione comunale distribuirà delle tessere magnetiche per le utenze TARI del centro urbano sia domestiche che non, che presentano determinate condizioni ed esigenze, relative all’impossibilità di posizionare i rifiuti negli appositi contenitori per la differenziata.

“L’Ecoisola intelligente è a servizio di tutti coloro che non possono usufruire di contenitori condominiali come ad esempio i non residenti o per chi vive a Fossacesia per motivi di studio o per lavoro, come i commercianti – spiegano il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore all’Ambiente Raffaele Di Nardo -. Agli utenti aventi diritto saranno consegnate le tessere magnetiche per il conferimento dei rifiuti. Le card saranno distribuite nello sportello Ecopoint della EcoLan, nel Comune di Fossacesia”.