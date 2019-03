Incidente tra moto e capriolo a Torino di Sangro, un ferito lieve

Ancora un incidente con la fauna selvatica dopo quello di ieri sera a Pollutri tra un'auto e un cinghiale [LEGGI].

Stamattina, a Torino di Sangro, sulla Provinciale in località "Colle Termine", un motociclista ha impattato contro un capriolo che proprio in quel momento è saltato in mezzo alla strada, come racconta a zonalocale.it il primo soccorritore, il ciclista Ennio Fontana transitato dopo qualche minuto.

Ingenti i danni riportati dalla due ruote, per l'uomo a bordo si sospetta una frattura alla caviglia. L'animale, invece, è morto poco dopo l'incidente. Il ciclista ha allertato il 118 che successivamente ha trasportato il ferito nell'ospedale più vicino.