Estensione rete gas a Fossacesia, richieste entro il 29 marzo

E’ stata fissata per il prossimo 29 marzo la data di scadenza per la presentazione delle firme per la richiesta dell’estensione della rete del gas metano in tratti di strada non ancora raggiunti dal servizio nel comune di Fossacesia.

“E’ importante che i cittadini decidano di far richiesta per allacciarsi alla rete – sottolinea il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio –. I lavori, approvati dal consiglio comunale di Fossacesia, nella seduta del 27 dicembre scorso, che ha votato a favore dell’accordo con la Società Unareti, inizieranno nel prossimo mese di aprile”.

Per il momento, gli interventi previsti riguardano circa 2550 metri di condotta nelle zone abitate lungo la Strada Provinciale per il Sangro, compreso i tratti di via Mediana e via San Martino, ma grazie ad ulteriori condizioni imposte dall'Amministrazione comunale ed accettate dalla società concessionaria, sarà possibile estendere la rete di ulteriori 1200 metri per metanizzare le utenze in Contrada Di Là della Terra, via Vecchia Lanciano, via Vecchia Campidoglio e per l’Abbazia di San Giovanni in Venere. Inoltre, con la Unareti è stata avviata una nuova trattativa che prevede l’estensione del servizio lungo la Strada Statale 16, in località La Penna ed in altre zone di Fossacesia proprio sulla base delle richieste di utenti interessati.

Le richieste devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Fossacesia.