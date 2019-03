A Torino di Sangro momento di confronto in vista dell’apertura dello sportello antiviolenza

Momento di confronto ieri a Torino di Sangro nel percorso di avvicinamento all'apertura di un centro antiviolenza. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Donn.è, ha organizzato il convegno dal titolo "Dalle parole ai fatti contro la violenza sulle donne" all'oasi naturalistica Del Re.

All'incontro hano partecipato il sindaco Nino Di Fonso, l'assessore alla cultura Sabrina Paolucci e il consigliere delegato al sociale Giuseppe Polidoro che hanno voluto fortemente l'iniziativa e hanno illustrato le attività in corso e come si sta sviluppando questo percorso comune con l'associazione Donn.è. Ci sono stati poi gli interventi della dottoressa Sara Di Rado, della dottoressa Michela Leone e del dottor Arfedele Del Re che hanno approfondita il tema della violenza sulle donne, sulla consistenza del fenomeno in Abruzzo dando poi informazioni sulle attività e le funzioni di uno sportello antiviolenza come quello che verrà aperto a Torino di Sangro.

"Purtroppo il tema della violenza contro le donne rappresenta un problema di enormi proporzioni - è stato sottolineato nell'incontro -. L'attività importante da fare è prima che la violenza si concretizzi, attraverso campagne di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole, dove si comincia a costruire la relazione con l'altro genere. Occorre favorire una nuova dimensione culturale che sposi nel profondo e non solo a parole il concetto di parità e complementarietà".

L'amministrazione ha voluto poi esprimere gratitudine "a tutti gli intervenuti, ai carabinieri, guidati dal sempre presente comandante Cefaratti, al nostro parroco Don Pietro e alla famiglia Del Re che ci ha permesso di utilizzare l'auditorium dell'Oasi della Fondazione Fernando Del Re". La prossima settimana appuntamento con l'inaugurazione dello sportello antiviolenza.