Luci spente all’abbazia di San Giovanni in Venere

Sarà una partecipazione diversa dalle precedenti per Fossacesia, che anche quest’anno aderirà a “M’illumino di Meno”, la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Radio 2 Rai nel 2005 e giunta alla quindicesima edizione.

La città, infatti, parteciperà all’evento dedicato all'economia circolare, ovvero un sistema economico che si auto rigenera attraverso il riutilizzo dei materiali, il riciclo, la riduzione degli sprechi, con una iniziativa che vedrà protagonista l’abbazia di San Giovanni in Venere.

“L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni e le attività sportive della città, ha voluto promuovere una manifestazione per dare sostanza a questo appuntamento – ha detto il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Oltre a chiedere ai cittadini di spegnere tutte le luci che non fossero indispensabili, abbiamo pensato ad una iniziativa simbolica per ricordare che il risparmio energetico è un’azione fondamentale per la salvaguardia del pianeta. Nello specifico, per l’edizione 2019, abbiamo dato appuntamento ai cittadini alle 17:45 di venerdì 1 marzo davanti all’abbazia benedettina e alle 18, spegneremo le luci che la illuminano. Da lì, - conclude - daremo vita a una ‘Camminata Sostenibile’ lungo viale San Giovanni in Venere. E’ una manifestazione per sensibilizzare tutti a compiere un gesto di condivisione, evidenziando come la più grande dispersione energetica sia causata dallo spreco in tutti gli ambiti dei nostri consumi”.