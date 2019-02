A Torino di Sangro il convegno "Dalle parole ai fatti contro la violenza sulle donne"

"Dalle parole ai fatti contro la violenza sulle donne" è il titolo del convegno che si terrà sabato 2 marzo, alle 17, all'Oasi Naturalistica Del Re di Torino di Sangro. "L'incontro - spiega l'assessore Sabrina Paolucci - anticipa l'apertura dello sportello antiviolenza e vedrà la partecipazione del Comune di Torino di Sangro e dell'associazione di promozione sociale Donn.è, che dal 2012 opera nel contrasto alla violenza di genere sulle donne, sia attraverso l'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diversi ambiti della vita sociale, sia attraverso l'attività di ascolto, accoglienza e costruzione di percorsi di uscita dalla violenza per le donne all'interno del centro antiviolenza Donn.è e degli sportelli territoriali di Tollo, Fossacesia e Lanciano".

Il convegno si propone di fornire un quadro generale della situazione in Abruzzo relativa alla violenza di genere contro le donne e al suo contrasto e informare sull'attività dei centri antiviolenza e degli sportelli territoriali. Inoltre verrà presentato il progetto di prossima apertura dello sportello antiviolenza a Torino di Sangro.

Si inizierà alle 17 con i saluti del sindaco Nino Di Fonso e delle istituzioni presenti. Poi le relazioni su "Violenza di genere contro le Donne: la situazione in Abruzzo e le azioni messe in campo per constrastarla". Verrà poi presentato lo sportello che, la prossima settimana, sarà inaugurato a Torino di Sangro a servizio di tutte le donne.