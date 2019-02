Esplosione al bar di Villa Scorciosa

E’ stato fatto esplodere poco prima delle 22 di ieri sera, causando un forte boato, un ordigno posizionato davanti il bar di Villa Scorciosa a Fossacesia.

Dell’atto intimidatorio non si conoscono ancora i motivi, ma i titolari del bar Amaranto sostengono di non aver mai ricevuto minacce. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del commissariato di Lanciano, insieme alla polizia scientifica per i rilievi del caso.

L’ordigno ha distrutto la vetrata di ingresso e divelto le saracinesche all’esterno. Per fortuna non c'è stato nessun ferito, il bar aveva chiuso poco più di un’ora prima dell’esplosione.