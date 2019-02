Estensione della rete gas, stasera incontro pubblico a Fossacesia

Si terrà questa sera, martedì 26 febbraio, con inizio alle ore 19, al Comune di Fossacesia, un incontro pubblico, promosso dall’Amministrazione comunale, sulle nuove zone di metanizzazione della città.

“Parleremo con i cittadini per spiegare loro nel dettaglio i particolari del progetto di estensione della rete – precisa il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -, lavori che saranno eseguiti dalla Società Unareti e deliberati dal consiglio comunale il 28 dicembre scorso. L’intesa prevede interventi per circa 2250 metri di condotta nelle zone abitate lungo la Strada Provinciale per il Sangro, compreso i tratti di via Mediana e via San Martino, con spese a carico della Unareti".

Nell’ambito dell’accordo, l’Amministrazione ha richiesto anche l’estensione del servizio in contrada Di Là della Terra, via Vecchia Lanciano, via Teodoro, via Vecchia Campidoglio e per l’Abbazia di San Giovanni in Venere. "Con la Società, inoltre, spiega ancora il sindaco - abbiamo intavolato una nuova trattativa che prevede l’estensione del servizio lungo la Strada Statale 16, in località La Penna ed in altre zone di Fossacesia sulla base delle richieste di utenti interessati”. Il valore delle opere è stimato in 388 mila 643 euro a carico di Unareti.