Torino di Sangro, consegnate ai balneatori le concessioni demaniali fino al 2033

"È una giornata molto importante. Con questo atto permettiamo agli operatori balneari di poter tornare ad investire nella loro attività con una rinnovata fiducia nel futuro". Così Nino Di Fonso, sindaco di Torino di Sangro, ha commentato questa mattina la consegna agli operatori dei documenti che attestano il rilascio della concessione demaniale nelle aree di competenza fino al 2033. "Abbiamo dato seguito - spiega il primo cittadino, affiancato dagli assessori Claudio Schipsi e Sabrina Paolucci - alla determina della regione Abruzzo del 22 gennaio che ha recepito la Legge 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 comma 682-683, che proroga le concessioni balneari per altri 15 anni, fino al 2033".

All'incontro in comune c'erano anche il funzionario della Regione Abruzzo, Ettore Mantini, e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei balneatori, Riccardo Padovano (Sib-Confcommercio), Giuseppe Susi (Fiba-Confesercenti) e Ottavio Di Stanislao (Assobalneatori), soddisfatti per questo provvedimento che il Comune di Torino di Sangro ha adottato in tempi rapidi. L'amministrazione Di Fonso, grazie al proficuo lavoro degli uffici e con il coordinamento dell'architetto Antonino Romagnoli, ha completato le procedure di rilascio per tutte le sei concessioni di Lido Le Morge, attestandosi come primo Comune in Abruzzo - con Francavilla che ha rilasciato una concessione - e permettendo così ai suoi operatori di pianificare per tempo la prossima stagione balneare e quella futura. "Con questi titoli - ha aggiunto il primo cittadino - gli operatori potranno tornare ad investire per far crescere le loro attività, che sono state avviate dai loro padri e loro nonni e che loro continuano a portare avanti".

Nelle parole del sindaco Di Fonso la soddisfazione per il lavoro svolto e il rilancio dell'attenzione sulla situazione del litorale del suo Comune.