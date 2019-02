Rocca San Giovanni di nuovo in tv nel programma naturalistico Geo

Ancora una volta le bellezze di Rocca San Giovanni e della Costa dei Trabocchi saranno protagoniste del piccolo schermo. Andrà infatti in onda, il prossimo giovedì 21 febbraio, a partire dalle ore 17 circa, su Rai Tre, il programma naturalistico Geo, che dedicherà un interessante documentario alle bellezze della nostra terra.

La troupe, guidata dal regista Riccardo Barbieri, mostrerà le riprese effettuate nel caratteristico borgo medievale, annoverato tra i Borghi Più Belli d’Italia, e lungo il litorale dalle coste frastagliate con i caratteristici trabocchi a fare da cornice. Uno scrigno di bellezze e valori ambientali di grande interesse, da divulgare e far conoscere a livello nazionale, immortalate in un filmato della durata di ventitré minuti.

“La trasmissione sarà un’ottima vetrina promozionale per il nostro patrimonio naturalistico, ambientale e culturale. - afferma il sindaco di Rocca San Giovanni, Giovanni Di Rito - Non è la prima volta che le telecamere Rai scelgono il nostro borgo e il nostro mare come scenario ideale per documentare siti incontaminati i quali, con l’avvio della pista ciclo-pedonale, sono destinati a diventare meta ambita per gli amanti del turismo eco-sostenibile".