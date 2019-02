A Fossacesia le pratiche edilizie si controllano con un click

Fossacesia è tra i primi Comuni in Abruzzo a dotarsi del software per l’informatizzazione delle pratiche edilizie. In linea con le direttive nazionali e per agevolare il rapporto tra cittadini e Amministrazione, il Comune ha infatti attivato in questi giorni un nuovo programma che permetterà di velocizzare e semplificare le pratiche edilizie. Una novità che riveste importanza anche per dare risposte ai tanti che intendono investire nel settore turistico di Fossacesia, in continua crescita.

Il software, infatti, permetterà a chiunque di conoscere lo stato dell’attività edilizia, le pratiche in corso ed il loro stato di avanzamento, con una indicazione del tipo di attività e degli operatori. L’iter procedimentale dei vari fascicoli potrà essere seguito on line, in tempo reale da tutti i soggetti interessati: cittadini, professionisti tecnici ed operatori di settore (progettisti, notai, legali, imprese ecc.).

Il tutto in totale assenza di carta. “L’introduzione di questo innovativo programma, dimostra che quella di Fossacesia è un’Amministrazione dinamica, efficiente ed efficace in grado di offrire risposte adeguate al mondo del lavoro, che è in continua evoluzione – ha dichiarato il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Una novità prevista da una legge dello Stato e alla quale il settore Urbanistica e Edilizia, guidato dal geometra Domenico Moretti, ha dato seguito”.

“Ci saranno vantaggi – dichiara Lorenzo Santomero, consigliere comunale delegato alla Promozione di Fossacesia Città Digitale -. L’utilizzo del portale, oltre a eliminare le code agli uffici, consentirà a ogni tecnico di verificare in qualsiasi momento, tramite una password, lo stato della pratica dei suoi clienti. Ciò permetterà di verificare in modo trasparente e corretto l’iter della pratica e gli uffici comunali si troveranno ad avere più tempo da dedicare anche ad altre funzioni. Pertanto a trarne vantaggio saranno l’Ufficio Tecnico, i professionisti esterni e soprattutto gli stessi cittadini/utenti”.