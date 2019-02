Lavori alla stazione Fossacesia-Torino di Sangro: Di Giuseppantonio scrive a RFI

L’avvio degli interventi previsti sullo scalo ferroviario Fossacesia - Torino di Sangro. E’ questo che chiede Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, in una lettera inviata a RFI per i lavori per cui l’Amministrazione comunale ha proceduto già il 16 dicembre 2015 a una variante nel Piano Regolatore Generale, recependo le condizioni espresse dalla Giunta comunale del 25 agosto dello stesso anno, erano stati definiti nel corso di un incontro svoltosi negli Uffici di RFI, a Pescara, alla presenza dei responsabili della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e della Sangritana, ramo ferroviario della società Trasporto Unica di Trasporto Abruzzese.

“La mia insistenza – ha sottolineato il sindaco di Fossacesia - fa leva sul fatto che RFI, dopo la decisione della stessa società di potenziare lo scalo merci, in seguito anche ad un specifico sopralluogo, aveva predisposto un programma per l’installazione di una nuova illuminazione e alla realizzazione di un’area parcheggi, per migliorare l’accessibilità e per la sicurezza”.

Nei prossimi giorni Di Giuseppantonio avrà un altro incontro con RFI per la riqualificazione della stazione che dovrà essere dotata di servizi igienici, migliorata la sala di attesa, la realizzazione dei sottopassaggi pedonali, nuove rampe di accesso ai binari, l’attivazione di ascensori, l’installazione di percorsi e mappe tattili per persone che hanno problemi sensoriali e per eseguire opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.