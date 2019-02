Sevel, doppio turno di straordinario sabato 16 febbraio

Doppio turno di straordinario per i lavoratori della Sevel, sabato 16 febbraio, per fronteggiare le perdite produttive delle prime settimane del 2019. Ad ufficializzarlo ieri, martedì 5 febbraio, è stata proprio l’azienda provocando le reazioni dei sindacati.

“Pensiamo che i lavoratori Sevel, visti i tanti sacrifici che ogni giorno svolgono, - commenta la Rsa Fim-Cisl - viste le molteplici problematiche legate ai ritmi di lavoro, a saturazioni ormai prossime allo zero, meritino più considerazione e rispetto”.

Per questo i sindacati chiedono un confronto serio sulla turnazione da effettuarsi, in modo equo anche dal punto di vista economico.

“Pensiamo che questa presa di posizione da parte dell’azienda serva solo a peggiorare le condizioni e gli umori dei lavoratori e non realmente a fare produzione. - si legge nella nota di Fim-Cisl - Auspichiamo che nei prossimi giorni si apra un tavolo con tutte le altre organizzazioni per condividere il progetto produttivo 2019 e non azioni unilaterali”.