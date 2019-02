Grave incidente sulla SS16 in località "Le Morge", un morto e un ferito grave

ORE 19.30 - Dopo circa 4 ore, è stato riaperto al traffico il tratto della Statale 16 interessato dall'incidente.

L'INCIDENTE - Bilancio pesantissimo per l'ennesimo incidente nel giro di pochi giorni sulle strade del territorio: un morto e un ferito grave. A perdere la vita un 46enne di Francavilla al mare.

Il violento impatto frontale tra due auto (una Fiat Multipla e una Renault Clio) c'è stato poco prima delle 16.30 in località "Le Morge" tra i territori di Torino di Sangro e Casalbordino sulla Statale 16 (km 498,500).

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco di Vasto e i medici del 118 che hanno allertato l'eliambulanza.



Per una delle due persone coinvolte (Cosimo Florio di Francavilla al Mare, classe 1972, che viaggiava sulla Multipla) non c'è stato nulla da fare, l'altra (una donna originaria di Lanciano di 43 anni e residente a Pollutri) è stato portata in codice rosso a Pescara.

Per permettere i soccorsi e il recupero dei mezzi la strada è tutt'ora bloccata con il traffico deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è all'opera per ripristinare la transitabilità appena possibile.