Rallenta la Dinamo Roccaspinalveti, colpacci esterni di Casalanguida e Odorisiana. Sansalvese ok

La Dinamo Roccaspinalveti perde la testa della classifica dopo un lungo periodo, ma con la consapevolezza di avere i due recuperi a disposizione per tornare a guidare il girone E. Sul campo ai limiti della praticabilità di Tornareccio finisce 2 a 2 con i biancoverdi a segno con Fiermonte e Forte.

I roccolani vengono superati dal Fossacesia che in casa vince contro un Carunchio in crisi di risultati per 3 a 0.

Indicazioni positive arrivano dalle squadre del territorio che navigano nel centro della classifica. La Sansalvese batte 3 a 0 i Draghi San Luca con Di Laudo, Menabuoni e Toppi e sale a quota 29 punti.

Il Casalanguida inanella il secondo colpaccio consecutivo andando a vincere contro il quotato Sporting Altino per 2 a 0. Le reti sono state messe a segno da Giuseppe Di Marco e Valerio Di Croce.

Perde anche il San Buono tra le mura amiche. Il Di Santo Dionisio si impone 2 a 0 con le reti di Diego Tenaglia e Gianluca Di Bari.

Nelle parti basse della classifica il colpaccio è dell'Odorisiana che si aggiudica la trasferta contro la Virtus Castel Frentano, tra le prime della classe. Il primo tempo si conclude 2 a 0 per i padroni di casa, ma i biancoverdi rientrano in campo decisi a portare a casa punti salvezza. Nicola Tarquinio (65'st), Nicola Del Giango (75'st) e William Stanisci con un eurogol da centrocampo all'80'st ribaltano il risultato. Al 95'st, inoltre, c'è gloria anche per il portiere Nicola Mosca che para un rigore blindando i tre punti.

Infine, sconfitta esterna anche per la Virtus Tufillo per 4 a 0 contro il Perano. I biancazzurri restano ultimi a quota 10 insieme ai Draghi San Luca.

LA 4ª GIORNATA DI RITORNO

Fossacesia '90 - Carunchio 3-0

Sporting Altino - Casalanguida 0-2

San Buono - Di Santo Dionisio 0-2

Tornareccio - Dinamo Roccaspinalveti 2-2

Sansalvese - Draghi San Luca 3-0

Virtus Castel Frentano - Odorisiana 2-3

Perano - Virtus Tufillo 4-0

Atletico Roccascalegna - Virtus Rocca San Giovanni 1-0

LA CLASSIFICA

Fossacesia 90 39*

Dinamo Roccaspinalveti 38**

Perano 38**

Di Santo Dionisio 37**

Virtus Castel Frentano 35

Sporting Altino 31

Sansalvese 29

Casalanguida 27

Virtus Rocca San Giovanni 23

Atletico Roccascalegna 23***

Tornareccio 20*

San Buono 18

Carunchio 16**

Odorisiana 13

Virtus Tufillo 10*

Draghi San Luca 10**

* una partita da recuperare

** due partite da recuperare

*** tre partite da recuperare