Tour nelle aziende in Val di Sangro per Giovanni Legnini

E' cominciata, intorno a mezzogiorno, nello stabilimento Honda Italia di Atessa, la visita del candidato presidente alla Regione Abruzzo, Giovanni Legnini, nelle realtà produttive della Val di Sangro, cuore industriale d'Abruzzo. Iniziativa a cura della lista “Legnini Presidente” e in particolare dallo staff della candidata di Atessa, Simona Auriemma. A fare gli onori di casa il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli che, assieme ad Auriemma, accompagna Legnini.

Legnini è stato accolto dal direttore della Honda Italia, Marcello Vinciguerra, e da altri manager che hanno illustrato l'azienda e l'attività. “Attualmente Honda, essendo in alta stagione, - è stato spiegato dal management – conta circa 800 dipendenti. E l'anno produttivo chiude in positivo, con la realizzazione di 103mila veicoli. Per la prima volta, dopo cinque anni, è stata superata quota 100mila”. A Legnini sono state rappresentate anche alcune esigenze, come quella di avere un collegamento con il porto di Napoli e, quindi, è necessaria l'accelerazione dei lavori di completamento della Fondovalle Sangro.

Inoltre – è stato detto dai dirigenti Honda – va potenziata l'erogazione dell'energia elettrica nella zona industriale della Val di Sangro, per evitare interruzioni ed avere, quindi, continuità nell'erogazione. Non ultima, le necessità di continuare a sostenere l'innovazione e di fare in modo che dalle università abruzzesi escano professionalità utili alle aziende della Val di Sangro, che produce un terzo del Pil regionale. Ad esempio, servono ingegneri meccanici, chimici e industrial, figure professionali che non si trovano.

Legnini, lasciando Honda, ha incontrato anche un gruppo di lavoratori della Honeywell. Il tour proseguirà nelle aziende Taumat e Pelliconi e, nel pomeriggio, dopo una colazione di lavoro, ci saranno incontri nel colosso Valagro e alla Verindplast.