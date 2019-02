"Adotta una rotatoria", il Comune di Fossacesia pubblica il bando

Il Comune di Fossacesia, sul sito istituzionale www.fossacesia.gov.it ha pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’allestimento e manutenzione di aree a verde di proprietà comunale (rotatorie e altri spazi verdi).

Oggetto dell’avviso è l’individuazione di soggetti pubblici o privati con cui sottoscrivere accordi di collaborazione per la gestione, manutenzione e valorizzazione della aree che fungono da rotatorie o spartitraffico nell’area urbana. Le aree per le quali il bando prevede l’affidamento sono: rotatoria ex SS424 est con via Marina; ex SS524 est con inserzione con via Mediana; rotatoria SS16 Adriatica intersezione con la ex SS524 est; via Lungomare e accesso sulla SS16 Adriatica, frazione Marina; area monumentale Abbazia San Giovanni in Venere; piazza San Carlo, a Villa Scorciosa; Parco Bucciante; Scuola Secondaria Polo Scolastico viale San Giovanni in Venere; Scuola Materna in via Lungomare a Fossacesia Marina; Parco dei Priori; rotatoria inserzione SS16 Adriatica-Sp 524 est; Parco Giochi e campo di calcetto di via Canaparo, a Villa Scorciosa.

Oltre a queste, sarà possibile proporre la gestione sponsorizzata anche di altre aree verdi comunali. Tutte le domande saranno oggetto di una specifica valutazione da parte dell’Amministrazione comunale. “L’affidamento è aperto a imprese, associazioni, altri soggetti privati o pubblici che vogliano prendersi cura collettivamente dei beni comunali – tiene a specificare il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Con questa iniziativa è nostra intenzione creare tutte le possibili forme di collaborazione e di ottimizzazione in modo da non ridurre la qualità del servizio di manutenzione, anzi fare miglioramenti e riqualificazioni e, contemporaneamente, consentire la valorizzazione delle rotatorie stesse e di altri luoghi. D’altra parte, gli elementi pubblicitari offriranno un ritorno a coloro che decideranno di partecipare al bando in modo che, attraverso queste forme pubblicitarie, potremo ad esempio richiamare l’attenzione su aspetti storico-culturali, paesaggistici o enogastronomici del territorio. Senza contare poi che potremo raggiungere un’altra finalità - conclude Di Giuseppantio -, cioè migliorare il decoro di quartieri o zone di Fossacesia, della Marina e di Villa Scorciosa”.

Gli interessati possono prendere visione della Documentazione Tecnica e della modulistica depositata presso l’Ufficio Tecnico o sul sito istituzionale del Comune e presentare istanza di affidamento entro le ore 12 del 22 febbraio 2019.