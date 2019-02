Attenzione all’’ambiente, a Torino di Sangro raccolti filtri e oli esausti

Seconda giornata dedicata alla raccolta di rifiuti speciali a Torino di Sangro. Dopo il recupero di imballaggi di fitofarmaci e fitosanitari [LEGGI], ieri il Centro di raccolta comunale è stato aperto per ricevere oli esausti e filtri olio provenienti da attività agricole. L'iniziativa, messa in campo in collaborazione con Ecolan, che gestisce la raccolta dei rifiuti in paese, è stata curata dal consigliere delegato Giancarlo De Grandis.

Nel corso della giornata sono stati raccolti 215 kg. di filtri e circa 650 litri di olio che ora verranno avviati al corretto ciclo di smaltimento e recupero. "Proseguiamo nelle nostre iniziative a tutela dell'ambiente - ha commentato il sindaco Nino Di Fonso -. Nelle due giornate abbiamo rilevato con piacere che i nostri concittadini apprezzano queste iniziative e partecipano favorevolmente. Continuiamo su questa strada per continuare a crescere nella cultura della tutela e rispetto ambientale. Grazie al consigliere De Grandis, agli operatori comunali e di Ecolan che mostrano sempre disponibilità e attenzione".