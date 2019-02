AAA cercasi artisti per creare team di lavoro a Fossacesia

Creare un elenco di persone con le quali l’Amministrazione comunale intende collaborare per dar vita ad un progetto unitario di animazione artistica, turistica e culturale. E’ questa la finalità del bando pubblicato dal Comune di Fossacesia per cercare artisti pronti ad animare il territorio.

“E’ un’iniziativa che abbiamo voluto realizzare innanzitutto per animare il territorio comunale, coinvolgendo principalmente le realtà locali – commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – e questo per favorire la partecipazione attiva, lo spirito di comunità e di socializzazione, il senso di appartenenza e la voglia di fare concretamente per la nostra città. Credo che sia importante infatti invogliare e fare squadra con le risorse che abbiamo qui, con i nostri artisti, i nostri gruppi musicali, le nostre associazioni, i nostri gruppi teatrali e questo per lavorare insieme al fine di rendere viva Fossacesia”.

L’avviso pubblico è infatti rivolto a tutti gli artisti, i musicisti, gli attori, gli scrittori, le associazioni, i gruppi musicali, le compagnie teatrali, gli animatori e comunque a tutti i soggetti interessati a proporre iniziative culturali, di promozione e socializzazione, purché residenti a Fossacesia. “Vogliamo creare una squadra di persone che ha voglia di fare, che è carica di entusiasmo e che crede nell’importanza di avere una città viva ed attiva – conclude Di Giuseppantonio – in cui lo spirito di iniziativa e l’amore per la propria città siano la spinta per far crescere la comunità”. L’avviso pubblico ed il modello di domanda per poter iscriversi all’elenco sono scaricabili dal sito del Comune di Fossacesia www.fossacesia.gov. Non è previsto un termine di scadenza per l’iscrizione.