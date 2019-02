Il Giorno della Memoria nelle iniziative dell’amministrazione di Fossacesia

In occasione della ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto del Giorno della Memoria, l’Amministrazione comunale di Fossacesia ha promosso una serie di appuntamenti, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, su quanto è accaduto al popolo ebraico.

Sabato 26, alle ore 10:30, in piazza San Carlo e domenica 27 alle ore 17 al teatro Comunale Nino Saraceni, i ragazzi dei Centri Diurni Minori di Villa Scorciosa e di Fossacesia saranno i protagonisti di momenti di ascolto, parole e riflessioni sul tema “Ricordare per non dimenticare che… l’odio è sempre l’inizio della fine: mettiamoci in ascolto”.

Lunedì 28, alle ore 9:30, nella sala del consiglio comunale, a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Fossacesia, con il contributo di Nicola Stante e del gruppo teatrale ‘Nino Saraceni’, è in programma l’incontro su “Prendo le parole, letture e riflessioni sul tema della Shoah".