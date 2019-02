A San Giovanni in Venere abbattimento delle barriere architettoniche

“Finalmente, dopo tanti anni, sarà assicurato a tutti il diritto di poter accedere all’Abbazia di San Giovanni in Venere e di poter godere della sua bellezza”. Ad annunciarlo è il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, al termine del sopralluogo per la consegna dei lavori che si è tenuto ieri al monumento di origine benedettina, dove entro due mesi sarà realizzato un montascala a pedana, posizionato lungo il lato destro della scalinata del Portale della Luna e grazie al quale anche le persone con difficoltà motoria potranno visitare il monumento e partecipare alle celebrazioni religiose.

Il costo previsto per l’opera è di 50mila euro, finanziati dal Ministero dell’Economia e Finanza nell’ambito del programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche. All’incontro di oggi, oltre il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, erano presenti il dottor Luciano Conti, della Prefettura di Chieti, l’architetto Francesco Faraone, della Provincia di Chieti, l’ingegnere Silvano Sgaraglia, responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Fossacesia, padre Pierluigi, priore della Comunità dei Padri Passionisti, Domenico Consiglio Sciascio, titolare della ditta che si è aggiudicata l’appalto. L’accesso al montascala sarà possibile con una passerella, che collegherà il viale antistante l’abbazia con l’ingresso principale del Portale della Luna. L’esecuzione dell’opera avverrà sotto il controllo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo. La progettazione è stata curata dal Servizio tecnico della Provincia di Chieti, con la direzione dei lavori condotta dall’architetto Faraone.

I lavori partiranno nelle prossime settimane e occorreranno circa due mesi per portarli a termine. “Sono davvero contento: finalmente, dopo anni, si mette in cantiere un lavoro a cui tenevo particolarmente, grazie al quale tutti avranno la possibilità di poter accedere ad uno dei monumenti più belli d’Abruzzo, ossia l’Abbazia di San Giovanni in Venere. La realizzazione di questa opera avverrà entro due mesi grazie ad uno stanziamento di fondi che anni addietro ci ha fatto avere l’On. Maurizio Lupi, cittadino onorario di Fossacesia – dichiara il sindaco Di Giuseppantonio – E’ un’opera che attendevo da anni e che finalmente sta per diventare realtà, consentendo a tutti di poter beneficiare di uno dei diritti più universali in assoluto, ossia il diritto alla bellezza”.